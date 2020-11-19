Стихи » о жизни » со смыслом до слез
Красивые, душевные и трогательные до слез стихи о жизни со смыслом до слез затронут душу ваших близких!
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Спасибо

За всё тебя благодарю!
За жизнь чужую и свою,
За свет, за книги, за добро.
За каждый жизненный урок.

За то что солнца ярок свет,
За то что в сердце боли нет.
За те цветы, что под окном
Цветут все ярче с каждым днем.

За моря нежную волну,
За теплоту гитарных струн.
За каждый сказочный закат,
За то, что сладок виноград.

За то что в нас надежда есть,
За то что добрых слов не счесть.
За вдохновенье, за мечту,
И за природы красоту.

За то что я дышу, пою,
За то что каждый миг ценю.
За всё, за всё благодарю...
Мой мир, я так тебя люблю!

о жизни | со смыслом до слез |

А я просто живу... А я просто люблю...
Раскрывая для жизни обьятия.
Я молюсь, я боюсь, я дышу и ловлю
Каждый миг. Я хочу просто счастья!
Не жалею себя, дав кому-то тепло,
Даже если оно не вернётся.
Я хочу, чтоб вокруг, меня людям везло!
Их улыбка и мне отзовётся.
Я хочу доверять без упрёков, обид
И откуда-то есть во мне силы.
Если жизнь усложнять,
жизнь ответит нам вмиг,
Вы скажите ей просто: СПАСИБО!

о жизни | со смыслом до слез |

Поднимись!

Пусть жизнь порою бьёт нещадно,
Обида льётся через край,
И на пути встают преграды —
Ты только рук не опускай!

Порой смеются над тобою,
Бывает, предал лучший друг,
Порой клеймят тебя толпою
И проверяют на испуг.

Когда на сердце так уныло,
И слёзы катятся рекой,
И жизнь становится постылой,
Однообразной и пустой,

Когда удача отвернулась,
Не видно солнца из-за туч,
Когда устала и споткнулась —
Ты и тогда себя не мучь.

И если ты почти не дышишь,
И празднует победу враг —
Ты поднимись, ты встань! Будь выше!
И волю собери в кулак!

И пусть судьба неблагосклонна,
Земная жизнь — не райский сад.
А ты из этого лимона —
Возьми и сделай лимонад!

Встань! Поднимись! Найдутся силы!
И как бы ни был мир жесток —
Не загоняй себя в могилу,
А лучше извлеки урок.

Не повторяй былых ошибок,
Сильнее и мудрее будь.
Ведь после шишек и ушибов
И выбирают верный путь!

о жизни | со смыслом до слез | Забавина Арина |

А может просто встать с другой ноги.

Жизнь не бывает с чёрно-белой полосой.
Она как радуга. Всегда у нас цветная.
Лишь, только мы, своею собственной рукой.
Стираем краски. Только чёрный добавляя…

о жизни | со смыслом до слез | Гондарь Наталья |

Душу я отдам

Ну давайте. разрывайте душу,
Разрывайте на куски на части.
Вам ведь всем нужны её запчасти.
Я отдам, я ж к вам не равнодушен.

Дам кусок, тому кто хочет счастья,
Дам второй, кому по нраву нежность
Третий дам, кто обделен был страстью.
Хоть немного пусть в руках подержит.

Дам тому, кто не любил до боли,
Дам тому, кто не страдал в разлуке.
Дам вам всем, чтобы ушли довольные,
Отдаю.протягивайте руки…

о жизни | со смыслом до слез | Сергей Вячеславович Дроздов |

Идет навстречу парочка
смешная,
Друг другу что-то нежно
говорят.
Какое дело мне до них, не
знаю,
Но отвести не в состояньи
взгляд.
На нем от солнца с
козыречком кепка,
На ней немного выцветший
платок.
Он очень нежно, но довольно
крепко
Ведет свою любовь под
локоток.
Идут забавно мелкими
шагами,
Невольно шаркая ногами об
асфальт.
Плывут себе, того не зная сами,
Что крылья за их спинами
парят.
Приблизились. А я не
отвернулась,
Так умиленно смотрят на
детей!
Дед подмигнул, старушка
улыбнулась.
Оставшись вечно в памяти
моей.
Наполнив сердце необычным
чувством,
Каким-то неестественным
теплом.
И было мне невыносимо
грустно,
Когда они исчезли за углом!
Они ушли, меня оставив
просто
Подумать,позавидовать во
след.
Влюбленные, им лет по
девяносто,
А чувствам двадцати, похоже
нет!

о жизни | со смыслом до слез |

Как жизнь сложна,
Но как она прекрасна!
Порой жестока и горька,
Порой ласкает,согревает,
Какая есть - она твоя!
Твои страданья и обиды,
Твой звонкий смех и час удач,
Твои рассветы и закаты,
Твоя судьба,твой звёздный час.
Живёшь и радуешься жизни,
Иль плачешь ночью в тишине,
Всё это лишь твоё,поверь мне,
Твоя судьба досталась лишь тебе.
Не в наших силах изменить судьбу
И некого винить за это,
Жизнь коротка....Мы гости на земле,
Но слишком поздно понимаем это...

о жизни | со смыслом до слез |

Проходит всё… Проблемы и печали…
Но главное, чтоб мы не одичали.
Не утонули в собственных заботах,
В предательствах, потерях и банкнотах…

Мы так спешим устроить жизнь скорее,
Что, кажется, семь раз прожить успеем.
И даже мимо счастья пробегаем,
Когда в погоне жить не успеваем…

Нам небо часто делает подсказки,
Приоткрывает дверь, снимает маски,
Показывает путь, людей с душою…
А мы не видим… Заняты собою…

Случайностей на свете не бывает
И тот, кто испытанья посылает,
Лишь хочет, чтобы мы мудрее стали,
Чтоб человечность в сердце воспитали…

А мы бежим… бежим за повороты…
Банальный график – дом, семья, работа…
А где любовь? Прогулочки в обнимку…
Душа для нас, как будто – невидимка…

А ей, душе, так хочется, как прежде,
Довериться хоть крохотной надежде,
И ощутить себя любимой очень…
Душа ведь тоже жить и верить хочет…

И нужно на бегу остановиться…
Заметить рядом искренние лица…
Проходит всё… Пусть солнце светит, грея…
Но главное, чтоб стали мы мудрее…

о жизни | со смыслом до слез | Ирина Самарина-Лабиринт |

Все нужно пережить на этом свете

Все нужно пережить на этом свете,
Все нужно испытать и оценить...
Несчастье, боль, измену, горе, сплетни -
Все нужно через сердце пропустить.

Но главное - во тьме безумной века,
Что б ни случилось в жизни - устоять!
Быть чутким к горю, оставаться человеком
И теплоту сердец не потерять...

Не смейте умирать! Как ни тяжка утрата -
Не в силах смерть исправить ход судьбы!
Дань отдана, но вы не виноваты,
Ведь для чего - то ведь живете Вы!?!

И что-то в жизни этой бессердечной
Вам суждено исправить, изменить,
Во имя счастья, жизни бесконечной
Вам суждено спасать, добро творить!

И, может быть, когда-то Вы поймете,
Что для кого-то счастье принесли.
И со спокойной совестью вздохнете -
Вы не напрасно жизнь свою прошли!

Все нужно пережить на этом свете,
Все нужно испытать и оценить...
И лишь тогда, вставая на рассвете,
Вы сможете смеяться и любить

о жизни | со смыслом до слез | Карасенко Алёна |

Говорят,чтобы вылечить тело...

Говорят,чтобы вылечить тело,
Нужно душу свою исцелить...
Ну, а если душа заболела,
Подскажите, как с нею быть?

Ни царапины нет на теле,
А душа всё сильнее болит:
Несогласие в ней, недоверие...
Как же душу мою лечить?

Знаю я - то лекарство зовётся
Теплотою, любовью, добром,
Но в аптеке не продаётся,
Не торгует им гастроном...

Я пойду, на ромашковом поле
Отыщу свой заветный цветок,
Где по чьей-то всевышней воле
Есть счастливый всегда лепесток!

Я гадать на цветке не стану,
Просто буду знать наперёд...
Я в стаканчик цветок поставлю:
Что назначено - то придёт!

Наша встреча не за горами -
Лишь всего перевал небольшой,
Счастье светлое всюду с нами -
Нужно просто принять душой.

Нужно выпустить в небо сомнение,
Недоверие в лес отпустить
На рассвете без сожаления...
И попробовать дальше жить!

о жизни | со смыслом до слез | Любовь Семёнова |

А может просто встать с другой ноги.

А может просто встать с другой ноги,
И вместо кофе взять и выпить соку...
И повернуть свои привычные шаги
В ту сторону, где будет больше проку...

И в этот день проделать всё не так:
Поставить от конца к началу числа,
И самый незначительный пустяк
Наполнить добрым и высоким смыслом.

И сделать то, чего никто не ждёт,
И рассмеяться там, где столько плакал,
И чувство безнадёжности пройдёт,
И солнце встанет там, где дождик капал.

Из круга, заведённого судьбой,
Возьми и выпрыгни на станции безвестной...
Ты удивишься - мир совсем иной,
И неожиданнее жизнь, и интересней.

о жизни | со смыслом до слез | Гондарь Наталья |

Пока ты жив

Пока ты жив - ты значишь слишком много
И по дороге жизни, чуть дыша,
Роняя в пыль изодранные ноги,
Ты ищешь тех, в ком теплится душа.

Года, века, секунды и минуты,
В забытых книгах, летописях, снах,
Ты ищешь способ сбросить тела путы
Забыв про голод, суету и страх.

Хватаешь по крупице от всего..
Оставь свой пыл и вечную тревогу!
Ты от Любви рожден и для Нее,
И только в Ней найдешь дорогу к Богу.

о жизни | со смыслом до слез |

Суть жизни

«Вся жизнь – игра и люди в ней актеры» -
Известна фраза каждому из нас.
Мы все играем те иль иные роли
И забываем, кто мы есть сейчас…

Мы примеряем миллионы масок.
Хотим казаться лучше, чем мы есть.
И забываем, что казаться мало.
И забываем в чем же смысл весь…

Сорвать все маски, отыскать себя
И становиться лучше, не казаться!
Стараться жить по-доброму, любя –
Вот жизни суть, что стала забываться!..

о жизни | со смыслом до слез | Ирина Артлис |

Учителя по жизни были строги,
Но я им благодарна - без обид:
За все, пусть и жестокие уроки!
А кто из нас ни разу не был бит?

Пережила, сумела не сломаться,
В душе своей не накопила зла,
И научилась даже улыбаться,
Когда ломали с хрустом мне крыла…

И улыбаясь, сдерживала стоны:
Спасибо Вам, мои учителя!
Я вспоминала мудрость Соломона:
«Пройдёт и это!», всё начав с нуля…

о жизни | со смыслом до слез | Шахбазян Лариса |

Старость...

Нам в детстве было некогда болеть,
Веселою гурьбой катались с горок.
Нам так хотелось быстро повзрослеть,
А старики - все те,кому за сорок...

Закончив школу,разлетелись по стране
И ждут солдаты писем от девчат.
Себе казались взрослыми вполне,
А старики - кому за пятьдесят...

Былая детвора вступила в жизнь,
На пальцах кольца обручальные блестят.
И годы вереницей понеслись,
А старики - кому за шестьдесят...

Самим под пятьдесят...Идут года...
Вопросы жизнь решает очень просто.
Плевать на возраст,это ерунда,
Ведь старость где-то там ...за девяносто..

о жизни | со смыслом до слез | Юрий Шушерин |

Вокруг так много знающих, как жить,
Но не способных в своей жизни разобраться,
Что перед тем бы, как других учить,
Собой совсем неплохо было бы заняться…

о жизни | со смыслом до слез |

Всё проходит в этом мире

Всё проходит в этом мире –
Так устроен белый свет, –
Мы живём, а в самом деле,
Ничего давно уж нет…

Люди гонятся за прахом,
За иллюзией большой –
Жизнь, наполненная страхом
И ненужной суетой…

Так проходит жизнь у многих,
Но зачем тогда живём?
Для чего мы в мир приходим,
Что постичь должны мы в нём?

Все ответы в нас сокрыты,
В глубине нашей души.
Стать должны добры как дети,
Полюбить весь мир должны!

И тогда душа проснётся,
Озаряя всё вокруг.
И к Отцу дитя вернётся,
Разорвав порочный круг!...

о жизни | со смыслом до слез | Ирина Артлис |

Никем я не была в твое судьбе
Ни радостью, Ни памятью, Ни болью
Без права Верить - Верила Тебе
Без разрешенья Быть - Была с тобой
Я не ждал любви твоей и клятв
Но без тебя, я быстро уставала
Наверно я была плохой солдат
Из тех кто не мечтал стать генералом
Я не боролась за тебя ссудьбой
Смотрела полусонными глазами
Я знала: даже МИГ РЯДОМ С ТОБОЙ
МОЙ ЩИТ, МОЯ ОПОРА, МОЁ ЗНАМЯ
Я помнила: сдаються только те
Кто хочет сдаться. Сразу и без боя
.....Никем не стала я в твоей судьбе
НИ РАДОСТЬЮ, НИ ПАМЯТЬЮ, НИ БОЛЬЮ...

о жизни | со смыслом до слез |

Жизнь - обман с чарующей тоскою...

Жизнь - обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: "Лишь сердце потревожь,
Жизнь - обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе".

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь - стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, -
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил - забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

о жизни | со смыслом до слез | С.А. Есенин |

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

о жизни | со смыслом до слез | Омар Хайям |

Если будешь всю жизнь наслаждений искать:
Пить вино, слушать чанг и красавиц ласкать -
Все равно тебе с этим придется расстаться.
Жизнь похожа на сон. Но не вечно же спать!

о жизни | со смыслом до слез | Омар Хайям |

Пока ещё в душе чадит огарок
печалей, интереса, наслаждения,
я жизнь воспринимаю как подарок,
мне посланный от Бога в день рождения.

о жизни | со смыслом до слез | Игорь Губерман |

Как звери с проклятых дорог,
Не зная жалости и страха,
Рубили всё, что создал Бог,
Мечом с короткого размаха.

Брели как черти к трону тьмы,
Глаза блестели от коварства,
У них нет душ и чувств вины,
Для них важнее власть и царство.

И кровь стекала в реки слёз,
Повсюду трупы, мир в тумане,
Ответов нет, но есть вопрос,
Зачем все плещутся в обмане.

Ну как не можно видеть боль,
Ту боль где плачут даже дети,
Скажите, кто ж им выдал роль,
Чтоб страх вселять на этом свете.

Где даже ангелы над нами,
Всё тихо шепчут, шепчут: «Как.
Как мерить можно всё рублями,
И жизнь продать за четвертак?»

о жизни | со смыслом до слез | Владимир Казмерчук |

Счастье

Себя спросите – кто вы есть,
Кем быть хотите в самом деле?
Проходить жизнь сейчас и здесь.
Живете ль вы так как хотели?

Чего добиться вы смогли
Истратив время, свои силы,
Что ждет вас дальше впереди? –
Хоть раз, но вы себя спросили.

Все ищут счастья на земле,
Купаться каждый в нем мечтает.
Но не найти его вовне –
Внутри оно произрастает!

Растет в гармонии любви
В согласии с собой и миром,
Ведь для того и жизнь дана:
Чтоб научиться быть счастливым!..

Проходит жизнь сейчас и здесь –
Живем мы в данное мгновенье.
Спешите счастие обресть
Души достигнув пробужденья!..

о жизни | со смыслом до слез | Ирина Артлис |

Без любви ты как будто в изгнании,
Но так что же мешает любить?
Ведь любовь – это свыше призвание –
То, что каждый обязан взрастить…
Это просто, но кажется сложным, –
Отрекись от сомнений своих!
Всё, что кажется нам невозможным,
Мы напрасно спешим назвать «миф»…
Пусть исчезнут преграды в сознании,
Пусть любовь разгорится внутри!
Ни к чему находиться в изгнании,
Добровольно на муки идти.
Ведь любовь изменяет природу,
Возвращая к истокам души.
И любовь нам дарует свободу,
То за чем мы на землю пришли!..

о жизни | со смыслом до слез |

Резиньяция

Несчастен, кто любя взаимности лишен,
Несчастней тот, чью грудь опустошенность гложет,
Но всех несчастней тот, кто полюбить не может,
И в памяти хранит любви минувший сон.
О прошлом он грустит
В толпе бесстыдных жен,
И если чистая краса его встревожит,
Он чувства мертвые у милых ног не сложит,
К одеждам ангела не прикоснется он.
И вере и любви равно далекий ныне
От смертной он бежит, не подойдет к богине,
Как будто сам себе он приговор изрек.
А сердце у него, как древний храм в пустыне,
Где все разрушил дней неисчислимый бег,
Где жить не хочет бог,
Не может человек.

о жизни | со смыслом до слез | Адам Мицкевич |