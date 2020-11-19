Все нужно пережить на этом свете Все нужно пережить на этом свете,

Все нужно испытать и оценить...

Несчастье, боль, измену, горе, сплетни -

Все нужно через сердце пропустить.



Но главное - во тьме безумной века,

Что б ни случилось в жизни - устоять!

Быть чутким к горю, оставаться человеком

И теплоту сердец не потерять...



Не смейте умирать! Как ни тяжка утрата -

Не в силах смерть исправить ход судьбы!

Дань отдана, но вы не виноваты,

Ведь для чего - то ведь живете Вы!?!



И что-то в жизни этой бессердечной

Вам суждено исправить, изменить,

Во имя счастья, жизни бесконечной

Вам суждено спасать, добро творить!



И, может быть, когда-то Вы поймете,

Что для кого-то счастье принесли.

И со спокойной совестью вздохнете -

Вы не напрасно жизнь свою прошли!



Все нужно пережить на этом свете,

Все нужно испытать и оценить...

И лишь тогда, вставая на рассвете,

Вы сможете смеяться и любить

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5 о жизни | со смыслом до слез | Карасенко Алёна |